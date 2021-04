Red-Bull-Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund: Solet "jetzt auf einem anderen Level"

Im Sommer verpflichtete Red Bull Salzburg Abwehrtalent Oumar Solet für 4,5 Millionen Euro von Olympique Lyon. Bisher konnte sich der Franzose nicht beweisen. Nun hofft Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund auf den nächsten Schritt.

Acht Bundesliga-Partien absolvierte der 21-Jährige in der laufenden Saison für die Bullen. Zuvor kämpfte Solet lange mit einer schweren Knieverletzung. "Oumar Solet wird sicher in den nächsten Wochen Spiele bekommen und zeigen, dass er ein richtig guter Fußballer ist. Die nächsten Chancen, glaube ich, wird er nützen. Im Training ist er jetzt auf einem anderen Level. Die Konkurrenz macht es auch richtig gut, wir sind sehr stabil", erklärt Freund bei Sky.

Während Solet in der nächsten Saison sein Talent beweisen soll, will Salzburg auch weiter auf die Dienste von Bernardo zurückgreifen, der aktuell von Brighton ausgeliehen ist. "Bernardo würden wir schon gerne behalten, er ist universell einsetzbar, ein super Typ und richtig guter Fußballer. Es ist nicht einfach, er hat einen Vertrag in der Premier League unterschrieben, das sind andere Dimensionen. Ihm taugt es in Salzburg und wir werden sehen, hartnäckig sind wir und wir werden sehen, ob es passieren kann oder nicht", beschreibt Freund die Lage.

Freund über Daka: Gibt viele Interessenten

Keine Angebote liegen für die beiden Aktien Patson Daka und Jesse Marsch vor, verrät Freund. "Am Tisch ist noch nichts, wir sind in einem intensiven Austausch mit seinem Berater. Es gibt glaube ich viele Interessenten, weil er sich richtig gut entwickelt hat. Wir werden sehen, aber ich glaube, dass er einen echt guten Markt hat im europäischen Fußball", sagt Freund über Daka.

Nichts Neues gibt es zu Trainer Marsch zu berichten: "Es gibt leider keine News. Bei uns hat sich kein Verein gemeldet. Jesse taugt es richtig gut bei uns. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Er ist richtig heiß, dass wir den Titel nach Salzburg holen, nach Möglichkeit zwei Titel wieder und darauf ist sein Fokus gerichtet."