Red Bull Salzburg - LASK: Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

Der nächste Kracher in der Bundesliga steht an - Red Bull Salzburg empfängt den LASK. SPOX verrät, wo es das Spiel im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Bevor Red Bull Salzburg und der LASK im ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai aufeinandertreffen, steigt zunächst das Bundesliga-Hinspiel der beiden Teams in der Meistergruppe. Nach dem 3:0-Erfolg am vergangenen Wochenende beim SK Rapid strotzt Serienmeister Salzburg vor Selbstvertrauen. Die Linzer fanden hingegen gegen den WAC (2:1) - nach zwei Niederlagen en suite zuvor - wieder in die Spur.

Mit einem Sieg gegen den Verfolger LASK könnte Salzburg einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Titelverteidigung setzen. Derzeit führen die Mozartstädter die Tabelle mit 32 Punkten an, sieben Zähler vor Rapid und acht vor dem LASK.

RB Salzburg gegen LASK: Die letzten 5 Duelle

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Sa. 20.03.2021 LASK RB Salzburg 0:1 So. 13.12.2020 RB Salzburg LASK 3:1 So. 05.07.2020 LASK RB Salzburg 0:3 So. 14.06.2020 RB Salzburg LASK 3:1 Do. 05.03.2020 RB Salzburg LASK 1:0

Salzburg - Linzer ASK live im TV & Livestream

Die diesjährigen Übertragungsrechte an der österreichischen Bundesliga besitzt Sky. Das Spiel zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK wird dementsprechend um 14.30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 HD gezeigt, während es das Parallelspiel zwischen WSG Tirol und dem WAC auf Sky Sport Austria 3 HD zu sehen gibt. Eine Konferenz der beiden Partien überträgt Sky Sport Austria 1 HD. Vorberichterstattungen zu den Sonntagsmatches gehen ab 13.30 Uhr auf Sendung.

Via SkyGo-App können Sky-Kunden das Spiel per Livestream mitverfolgen.

RBS vs. LASK im Liveticker

Alle Fans der österreichischen Bundesliga, die kein Sky-Abo besitzen, bleiben mit dem aktuellen SPOX-Liveticker auf dem neuesten Stand. Bitte hier entlang.

© getty Mergim Berisha.

Red Bull Salzburg - LASK: Die möglichen Aufstellungen

RB Salzburg: Stankovic - Ulmer, Ramalho, Wöber, Kristensen - Bernede - Junuzovic, Mwepu - Aaronson - Berisha, Daka

LASK: Schlager - Wiesinger, Filipovic, Trauner - Renner, Holland, Michorl, Ranftl - Balic, Eggestein, Goiginger

Bundesliga: Tabelle der Meisterrunde vor dem 25. Spieltag

Verein Spiele Tordifferenz +/- Punkte Red Bull Salzburg 24 48 32 SK Rapid Wien 24 22 25 LASK 24 20 24 SK Sturm Graz 24 13 22 WSG Tirol 24 4 18 Wolfsberger AC 24 -7 16

Salzburg-Juwel Adamu hofft auf Rückkehr

Mit 26 Toren und elf Vorlagen für den FC Liefering spielte sich Red-Bull-Talent Chukwubuike Adamu in den Fokus. Im Winter bemühte sich die SV Ried um eine Leihe des österreichischen U21-Teamstürmers - doch schließlich landete der 19-Jährige leihweise beim FC St. Gallen in der Schweizer Super League.

In sieben Einsätzen konnte Adamu zwei Tore beitragen und stand weitestgehend in der Startelf. Im Sommer, wenn seine Leihe abläuft, hofft Adamu wieder auf seine Chance bei den Bullen.

"Der Plan ist im Sommer nach Salzburg zu wechseln und dort einen Platz zu bekommen. Anscheinend geht Daka vielleicht woanders hin und dann bekomme ich einen Platz, wo ich mich beweisen kann. Es sind viele Konkurrenten dort, aber ich versuche wie immer alles zu geben. Das schaffe ich schon, ich glaube daran", hofft Adamu, der sich in fünf Jahren in der Premier League sieht, im Sky-Interview.