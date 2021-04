RB-Salzburg-Talent Junior Adamu hofft auf Chance: "Anscheinend geht Daka..."

Red-Bull-Salzburg-Talent Chukwubuike Adamu, aktuell an den FC St. Gallen verliehen, hofft bei einem möglichen Verkauf von Patson Daka auf eine Chance bei Red Bull Salzburg.

Mit 26 Toren und elf Vorlagen für den FC Liefering spielte sich Red-Bull-Talent Adamu in den Fokus. Im Winter bemühte sich die SV Ried um eine Leihe des österreichischen U21-Teamstürmers - doch schließlich landete der 19-Jährige leihweise beim FC St. Gallen in der Schweizer Super League.

In sieben Einsätzen konnte Adamu zwei Tore beitragen und stand weitestgehend in der Startelf. Im Sommer, wenn seine Leihe abläuft, hofft Adamu wieder auf seine Chance bei den Bullen.

"Der Plan ist im Sommer nach Salzburg zu wechseln und dort einen Platz zu bekommen. Anscheinend geht Daka vielleicht woanders hin und dann bekomme ich einen Platz, wo ich mich beweisen kann. Es sind viele Konkurrenten dort, aber ich versuche wie immer alles zu geben. Das schaffe ich schon, ich glaube daran", hofft Adamu, der sich in fünf Jahren in der Premier League sieht, im Sky-Interview.

Zwar wäre Adamu auch für Nigeria spielberichtigt, lieber würde er aber für Österreich auflaufen. In vier Länderspielen für die heimische U21 erzielte er drei Treffer. "Ich schaue fast alle Spiele des Nationalteams, wie sie kicken und mein Ziel ist es auch in der A-Mannschaft zu spielen. Ich habe einen Anruf vor ca. zwei Jahren (vom nigerianischen Verband, Anm.) bekommen, aber mein Vater hat gesagt ich soll für Österreich spielen, es ist für mich auch interessanter", so Adamu.