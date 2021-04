Rapid-Talent Yusuf Demir: "Ich bin ehrgeizig - ich will spielen"

Yusuf Demir ist das größte Talent im Kader des SK Rapid. Über 90 Minuten stand der 17-Jährige aber nur gegen den FC Arsenal auf dem Platz. Nun hofft er auf mehr Spielzeit.

26 Partien absolvierte Demir in der laufenden Spielzeit für den SK Rapid. Dabei erzielte der Neo-ÖFB-Kicker sieben Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Demir, der alle 114 Minuten ein Tor erzielte, stand aber nur gegen den FC Arsenal in der Europa League über 90 Minuten auf dem Feld.

"Ich bin ehrgeizig. Ich will spielen. Das ist die Wahrheit. Natürlich will man 90 Minuten spielen. Man trainiert tagtäglich dafür. Man will seine Leistung abrufen. Aber am Ende entscheidet es der Trainer", sagt Demir im Interview mit Sky.

Zudem äußerte sich der Kreativspieler zur Erwartungshaltung um seine Person: "Es hat sowohl gute als auch schlechte Seiten. Es ist aber was Schönes und Unglaubliches. Es ist mehr schön als jetzt ein Druck."

Tipps holte sich Demir von David Alaba im ÖFB-Team - auch der Bayern-Star musste in jungen Jahren den Hype bewältigen. "Es ist wirklich was Schönes. Die helfen einem auch. Die wissen auch wie es einem geht", so Demir über seine ÖFB-Kollegen. "Wie Alaba zum Beispiel. Der weiß, wie es ist, mit 17 oben zu sein. Sie haben mir viele Tipps gegeben, die ich sicher für die Zukunft brauchen werde."