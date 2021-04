Markus Kraetschmer beteuert: FK Austria "hat derzeit keine 78 Millionen Euro Schulden"

In zweiter Instanz erhielt FK Austria Wien die ersehnte Bundesliga-Lizenz für die kommende Spielzeit. Möglich gemacht hat dies die Investorengruppe "Freunde der Austria". Für den Vorstandsvorsitzenden Markus Kraetschmer steht dennoch fest: "Es bleibt keine Zeit zum Durchatmen."

"Die Erleichterung ist groß, die Anstrengungen wurden belohnt. Aber wir wissen, dass viel Arbeit vor uns liegt. Wir müssen die Nachfolge von Peter Stöger regeln, wir müssen den Kader für kommende Saison planen. Diese Aufgaben beschäftigen uns ab sofort", sagte Kraetschmer im Interview mit dem Standard.

Auf die Frage, warum es im ersten Anlauf nicht geklappt hatte, offenbarte der 49-Jährige: "Wir waren auch in erster Instanz gut vorbereitet und überzeugt, dass wir das schaffen können. Dass es zu finanziellen Auflagen kommen könnte, war uns bewusst. Dass dann aber so harte Nachweise für die Wirtschaftlichkeit der Zukunft gefordert werden, war für viele im Klub überraschend. Wir haben nun notwendiges nachgereicht - und die Lizenz ohne Auflagen bekommen."

"Die letzte Woche hat bewiesen, dass der Begriff "Austria-Familie" keine Worthülse ist. Viele Menschen sind initiativ geworden. Wir haben Solidarität und Zusammenhalt erlebt. Im Grunde waren sich alle innerhalb und außerhalb des Klubs einig: Austria Wien muss in der Bundesliga bleiben. Gerade in einer solch schwierigen Phase schöpft man aus der Unterstützung Kraft. Dann kann man die Extrameile gehen", ergänzte Kraetschmer.

Ob Kraetschmer und die Austria auch in Zukunft gemeinsam arbeiten, steht noch offen. "Ich muss mich auf meine Aufgaben konzentrieren, wir müssen die Zukunft für die Austria sichern und gestalten. Wir haben uns in den letzten Tagen voll auf die Lizenz fokussiert. Ja, ich stehe in der Kritik und ich stelle mich auch gerne jeder faktenbasierten Diskussion. Aber wichtiger ist doch, dass wir alle wollen, dass sich die Austria in die richtige Richtung entwickelt. Dazu habe ich in den vergangenen Tagen und Jahren auch meinen Beitrag geleistet", sagte der Geschäftsführer, dessen Vetrag Ende Juni abläuft.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach die Wiener Austria hoch verschuldet sei - in zweistelliger Millionenhöhe. Dies wurde dementiert: "Die Austria hat derzeit keine 78 Millionen Euro Schulden. Da werden falsche Zahlen kolportiert. Fremdkapital ist nicht gleich Verbindlichkeiten. Zudem muss man sich die Strukturierung ansehen. Mehr als 70 Prozent unserer Verbindlichkeiten laufen auf langfristige Investitionen in die Infrastruktur zurück. Aber klar ist: Ob ich nun Miete fürs Stadion oder Kreditraten und Zinsen bezahle, alles muss leistbar sein."

"Es steht, Status heute, keine sieben vorne dran. Klar ist aber auch: Um unsere Infrastruktur dauerhaft betreiben zu können, muss man ein gewisses Level erreichen. Man braucht den sportlichen Erfolg, den Europacup, die Transfers. Sonst hat man ein Problem, den Betrieb zu finanzieren", beteuerte Kraetschmer.

Für das Budget der Saison 2021/2022 gibt es mehrere Varianten: "In der vorsichtigen Variante beträgt das Budget 24 Millionen Euro. Für den gesamten Klub wohlgemerkt. Da sind die Young Violets genauso inkludiert wie das Frauen-Team und die Akademie. Wir rechnen in der neuen Saison wieder mit Zusehern in den Stadien."