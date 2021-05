LASK - Red Bull Salzburg: Das ÖFB-Cup-Finale im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Am Samstag um 20:30 Uhr steigt in Klagenfurt das ÖFB-Cup-Finale zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg. Wir zeigen euch, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Favoritenrolle vor dem ÖFB-Cup-Finale zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg ist klar verteilt. Die letzten sechs Duelle gingen alle ausschließlich an die Salzburger, die auch in der Bundesliga-Tabelle satte 13 Punkte vor den Oberösterreichern liegen.

Generell ist die Stimmung beim LASK nicht prickelnd. Medienberichte um Vizepräsident Jürgen Werner bringen den LASK in die Defensive. "Dass diese Störaktionen kommen, das kennen wir schon. Ich bin mir sicher, dass vorm Samstag wieder was kommt, das traue ich mir wetten. Ich kann noch nicht sagen, was kommen wird. Aber es wäre nicht zum ersten Mal, dass wieder ein Störfeuer auftaucht", ärgert sich LASK-Präsident Siegmund Gruber bei Sky.

Ganz ohne Ablenkung geht aber auch Salzburg nicht ins Finale: Der Wechsel von Jesse Marsch zu RB Leipzig ist offiziell. Die Suche nach einem Nachfolger beim österreichischen Serienmeister ist schon erfolgreich beendet: Matthias Jaissle, aktuell in Liefering, übernimmt die Salzburger im Sommer.

LASK vs. RB Salzburg: Die letzten zehn Duelle

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis So. 18.04.2021 RB Salzburg LASK 2:0 Sa. 20.03.2021 LASK RB Salzburg 0:1 So. 13.12.2020 RB Salzburg LASK 3:1 So. 05.07.2020 LASK RB Salzburg 0:3 So. 14.06.2020 RB Salzburg LASK 3:1 Do. 05.03.2020 RB Salzburg LASK 1:0 Fr. 14.02.2020 RB Salzburg LASK 2:3 So. 22.09.2019 LASK RB Salzburg 2:2 So. 12.05.2019 RB Salzburg LASK 2:1 So. 07.04.2019 LASK RB Salzburg 0:2

LASK gegen Salzburg: Livestream und TV-Übertragung

Das große Duell ist am Samstag im Free-TV zu sehen: Der ORF zeigt das Spiel in voller Länge.

Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, der Ankick erfolgt um 20:30. Kommentiert wird das Finale von Oliver Polzer und Co-Kommentator Roman Mählich. Rainer Pariasek übernimmt die Moderation, die Analysen liefern Herbert Prohaska und Helge Payer.

Das Cup-Finale ist auch in der ORF-TV-Thek im Livestream zu sehen.

LASK gegen Salzburg im Liveticker

Natürlich stellen wir euch auch einen Liveticker zur Partie zur Verfügung. Bitte hier entlang.

© getty LASK

Die Stimmen vor dem Finale