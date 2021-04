"Hat Kritiker Lügen gestraft": Rapid verlängert langfristig mit Zoran Barisic

Nachdem Anfang April die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Dietmar Kühbauer bis zur Saison 2022/23 verlängert wurde, wird in Hütteldorf nun der Kontrakt mit Geschäftsführer Sport, Zoran Barisic, ebenfalls prolongiert.

Im Mai 2019 trat Barisic (nach Trainerstationen bei Rapid, in der Türkei und Slowenien) seine Tätigkeit als Geschäftsführer Sport in Hütteldorf an.

Der 50-jährige Wiener einigte sich mit Präsident Martin Bruckner auf eine langfristige Zusammenarbeit, die nun bis inklusive der Saison 2023/24 ausgeweitet wird.

"Die aktuelle und durch die Corona-Pandemie verursachte Situation ist mehr als herausfordernd, aber ich bin optimistisch, dass wir diese Krise nicht nur überstehen, sondern darüber hinaus auch gestärkt daraus herauskommen", sagt Barisic in einer Aussendung.

Warme Worte findet Präsident Bruckner. "Zoran Barisic hat vom ersten Tag an mit großem Einsatz und höchster Professionalität seine Aufgaben erfüllt und viele Kritiker, die ihm diesen Job nicht zutrauten, Lügen gestraft. Er ist ein wesentlicher Faktor, dass es für uns nach den gerade sportlich so schwierigen Phasen in den Saisonen 2016/17 und 2018/19 wieder kontinuierlich bergauf geht", sagt Bruckner.

"Zoki ist nicht nur ein echter Rapidler, sondern ein hervorragender Fachmann und vorbildlicher Teamplayer, der auch mit seiner sozialen Kompetenz ein enorm wichtiger Bestandteil unseres Vereins ist", so Bruckner weiter.