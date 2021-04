Hans Krankl wütet über WAC-Entscheidung: "Wer ist der Robin Dutt?"

Die Trainerfrage beim WAC ist geklärt. Ex-Bundesliga-Coach Robin Dutt heuert bei den Kärntnern an. Kein Verständnis dafür hat Rapid-Legende Hans Krankl.

"Robin Dutt war von Anfang an der Favorit auf den Trainerposten", jubelte WAC-Präsident Dietmar Riegler über die erfahrene Lösung.

Dutt trainierte Klubs wie Werder Bremen, SC Freiburg und Bayer Leverkusen. Zuletzt war der 56-Jährige beim VFL Bochum angestellt. Zudem agierte Dutt auch als Sportdirektor, unter anderem beim VFB Stuttgart.

Argumente, die Hans Krankl nicht überzeugen. "Wer ist der Robin Dutt? Entschuldige. Ferdinand Feldhofer, Heimo Pfeifenberger, Andreas Herzog, das sind alles österreichische Nationalspieler, entschuldige, die sind mir lieber wie Robin Dutt", ärgert sich Krankl bei Sky. "Wir gehen jetzt in ein neues Zeitalter bei Wolfsberg, jetzt wird alles super, weil es kommt der Robin Dutt. Dietmar Riegler ist ein wunderbarer Präsident, aber Robin Dutt ist ein Top-Mann? Das ist ein Wahnsinn."

Dietmar Riegler: "Wollte erfahrenen Trainer bei uns haben"

Während Kollege Andreas Herzog Dutt als "spannende Geschichte" bezeichnete und darüber spekulierte, dass Dutt den WAC wieder unter die ersten drei bringen könnte, wich Krankl von seiner Meinung nicht ab: "Ich denke mir, es gibt so viele junge österreichische Trainer, die alle eine Arbeit brauchen, tüchtig sind, die alle sehr gut sind, die sicherlich besser sind als viele deutsche Trainer."

Riegler selbst lässt sich aber jedenfalls nicht beirren: "Es stimmt schon, ich wollte einmal einen erfahrenen, professionellen Trainer bei uns haben. Wir haben in den letzten Jahren eher mit jungen Trainern zusammengearbeitet, wo wir gemeinsam groß geworden sind, was erreicht haben. Jetzt habe ich mir einmal gedacht, ich möchte einen erfahrenen Trainer haben, der mir noch viel zeigt, was zu verbessern ist."