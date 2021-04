Gelingt Zweitliga-Bomber Fabian Schubert die Bundesliga-Rückkehr?

Mit starken Leistungen und zahlreichen Toren könnte BW-Linz-Stürmer Fabian Schubert die Rückkehr in die österreichische Bundesliga gelingen.

Für Blau-Weiß Linz erzielte der 26-Jährige in der laufenden Saison 25 Tore in 21 Partien. Zusätzlich bereitete Schubert acht Treffer vor. Beeindruckend: Auch in drei Cup-Spielen traf Schubert sechsmal.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Oberösterreicher wollen den auslaufenden Vertrag verlängern - bisher vergeblich. Eher wird Schubert in die Bundesliga wechseln, wie OÖN berichtet. Der SKN St. Pölten, SV Ried, WSG Tirol und WAC sollen sich für den Stürmer interessieren.

"Solange ich mit Blau-Weiß um den Titel mitspiele, will ich mir darüber keine Gedanken machen", gibt sich Schubert vorsichtig.

Schubert kickte bereits für die SV Ried, Sturm Graz und den TSV Hartberg. In 31 Bundesliga-Partien erzielte Schubert zwei Tore.