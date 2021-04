FK Austria Wien: Neue Investorengruppe soll Bundesliga-Lizenz sichern

Beim FK Austria Wien stehen derzeit düstere Zeiten bevor. Nachdem der Senat 5 der österreichischen Bundesliga den "Veilchen" die Lizenz verwehrte, berichteten Medien von einer hohen Millionenensumme, die der Austria für den Erhalt noch fehle. Nun soll eine neu gegründete Investorengruppe für Entlastung sorgen.

In einer Presseaussendung versprachen die Violetten: "Es wird weiterhin alles versucht", um die Bundesliga-Lizenz doch noch zu erhalten. Am Freitag trafen sich der Verwaltungsrat des Vereins und der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG zu einer Sitzung. Im Zuge dessen sei, über die Initiative des Präsidiums, eine neue Investorengruppe mit dem Namen "Freunde der Austria" im Entstehen. Sie soll "zusätzliche Sicherstellungen für den Erhalt der Lizenz ermöglichen".

Erwartungsgemäß kündigten die Wiener an, gegen das Urteil des Senat 5 Protest zu erheben. Bis Mittwoch müssen neue Unterlagen erbracht werden, in denen man die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweist. Sollte das Protestkomitee ebenfalls negativ entscheiden (Deadline: 28. April), dann bleibt der Austria noch der Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht. Im schlimmsten Fall droht die Insolvenz. Fans der "Veilchen" organisierten am Freitag einen Trauerzug.

Luka Sur, Vertreter des neuen strategischen Investors Insignia, beteuerte indes via Instagram: "Die Lizenz zu bekommen, war nie unsere Verpflichtung. Dennoch werden wir den Verein dabei unterstützen. Wir versichern den Fans, dass wir voll engagiert bleiben und hoffen, dass wir die Lizenz-Probleme aus der Welt schaffen können und gemeinsam tolle Momente feiern."