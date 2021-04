Bericht: Trainer Robert Ibertsberger beim SKN St. Pölten vor dem Aus

Trainer Robert Ibertsberger musste mit dem SKN St. Pölten im NÖ-Derby gegen Admira Wacker (0:1), am vergangenen Samstag, eine weitere schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Nun steht der Coach bei den "Wölfen" offenbar vor dem Aus, berichtet Sky Sport Austria.

Im März 2020 übernahm Ibertsberger St. Pölten und schaffte anschließend in der Saison 2019/2020 den Klassenerhalt. Heuer schwächelte das Team vor allem in der Rückrunde des regulären Meisterschaftsbetriebs. In den letzten 13 Pflichtspielen gelang dem SKN lediglich ein Sieg, dieser datiert noch vom Februar (1:0 bei der WSG Tirol am 20.02.).

Ibertsberger erhielt erst im Jänner, mitten in der Form-Krise, eine Vertragsverlängerung beim SKN. Diese bindet ihn bis Sommer 2022 an den Klub.