Robin Dutt übernimmt beim WAC den Trainerposten

Die Trainerfrage beim WAC ist geklärt. Ex-Bundesliga-Coach Robin Dutt heuert bei den Kärntnern an. Dies bestätigten die Wolfsberger auf der Vereinhomepage.

Dutt trainierte in seiner Vergangenheit deutsche Klubs wie Werder Bremen, SC Freiburg und Bayer Leverkusen. Zuletzt war der 56-Jährige beim VFL Bochum angestellt. Zudem agierte Dutt auch als Sportdirektor, unter anderem beim VFB Stuttgart.

WAC: "Dutt war von Anfang an der Favorit "

Der gebürtige Kölner fängt beim WAC mit Beginn der Saison 2021/2022 an. "Robin Dutt war von Anfang an der Favorit auf den Trainerposten. Wir führten in der Vergangenheit viele gute und produktive Gespräche die auf hoher gegenseitiger Wertschätzung basierten. Mit seiner großen Erfahrung und Professionalität wird er uns helfen, unsere Ziele zu erreichen", erklärte Präsident Dietmar Riegler.

"Dietmar Riegler und Christian Puff (Anm. Präsident und Vize-Präsident) haben mich sowohl menschlich als auch sportlich von dieser Aufgabe überzeugt und ich freue mich auf diese Aufgabe", betonte Dutt.

Der ehemalige Austra-Trainer Thorsten Fink stand zuvor ebenfalls auf der Wunschliste der Wolfsberger. Wie es mit Interimstrainer Roman Stary weitergeht, ist noch ungeklärt. "Als Sportkoordinator auf jeden Fall, als Trainer ist es nach wie vor kein Thema", sagte Stary im Vorfeld zu Sky über seine Zukunftspläne.