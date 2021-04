Bericht: Red Bull Salzburg in Gesprächen mit Roko Simic

Beim 2:1-Auswärtserfolg von Red Bull Salzburg beim WAC war ein prominenter Gast zu Besuch. Kroatiens Fußball-Legende Dario Simic wurde in Anwesenheit von RBS-Sportdirektor Christoph Freund gesichtet. Der Grund: Sein Sohn Roko Simic, den die Mozartstädter nach Österreich lotsen wollen. Neben der Simic-Familie war auch der Berates des 17-Jährigen auf der Tribüne. Dies berichtet die Kleine Zeitung.

Den Ausflug ins Lavanttal nutzten die Salzburger, um mit Simic Gespräche bezüglich eines Transfers zu führen. Roko Simic ist bei seinem derzeitigen Klub Lokomotiva Zagreb der jüngste Torschütze in der Vereinsgeschichte.

Während sein Vater beim AC Milan, Inter Mailand und AS Monaco in der Verteidigung agierte, ist Simic jr. als Mittelstürmer unterwegs. In insgesamt 21 Pflichtspielen für Lok Zagreb erzielte der Angreifer drei Treffer.