Bericht: FK Austria benötigt sieben Millionen Euro für Bundesliga-Lizenz

Für FK Austria Wien reichte es am vergangenen Dienstag nicht zum Erhalt der Bundesliga-Lizenz - der Senat 5 der Österreichischen Bundesliga vergab einen negativen Bescheid. Ein Bericht offenbart, wie viel Geld der Wiener Austria für die Lizenz fehlt.

Die Austria wird gegen das Urteil Protest einlegen, dies kündigten die "Veilchen" an. Zeit dafür bleibt bis zum 21. April. Die nächste Entscheidung fällt dann in der Woche zum 27. April. Sollte auch dieser negativ ausgehen, so bliebe den Violetten noch der Gang zum Ständigen Neutralen Schiedsgericht. Wenn jenes ebenfalls eine Lizenz verweigert, dann droht der Zwangsabstieg.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wie die Krone berichtet, ist auch bekannt, wie hoch der Betrag sein soll, den die Austria stemmen muss - und zwar sieben Millionen Euro. Jenes Geld hätte grundstätzlich der neue Partner Insignia überweisen sollen. Luka Sur, Vertreter des Luxus-Unternehmens, beteuerte via Instagram, der Erhalt der Bundesliga-Lizenz hätte nie zu den Verpflichtungen des strategischen Partners gehört.

Bei einem möglichen Zwangsabstieg des FK Austria droht auch den Young Violets das Aus in der 2. Liga. Auch SC Austria Lustenau wurde die Bundesliga- sowie 2.-Liga-Lizenz verwehrt.