Berater Frederic Kanoute heizt Wechselgerüchte um Patson Daka an

Patson Daka trifft am laufenden Band - 23 Bundesliga-Tore in 19 Spielen stehen in der laufenden Saison zu Buche. Vor dem Kracher zwischen dem SK Rapid und Red Bull Salzburg heizte Fußball-Legende und Daka-Berater Frederic Kanoute die Wechselgerüchte rund um seinen Schützling an: "Ich denke es ist Zeit für eine neue Herausforderung am Ende der Saison."

"Wir alle glauben, dass es Zeit ist für ihn weiterzuziehen", meinte Kanoute gegenüber Sky. Auch an Teamkollege Enock Mwepu seien einige Klubs dran, bei ihm wolle man allerdings vorerst noch abwarten.

Daka besitzt, laut Sky-Informationen, keine Ausstiegsklausel. Sein Vertrag bei den Mozartstädtern läuft noch bis Sommer 2024 - ein Transfer könnte einiges an Geld in die Vereinskassa der Salzburger "Bullen" spülen.