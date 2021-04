Austria Wien präsentiert neuen Brustsponsor bis Saisonende

Austria Wien wird im Saisonfinish mit ERGE als Brustsponsor auflaufen. Das 1972 gegründete Installations-Unternehmen möchte damit "ein Zeichen setzen".

"Gerade in schwierigen Zeiten gilt es, eng zusammenzustehen", sagt Michael Beranek, Geschäftsführer der ERGE in einer Presseaussendung.

Der Traditions-Betrieb kümmert sich um kleinere und größere Installationen, Reparaturen und Sanierungen. Das Engagement bei der Austria bringe zahlreiche Vorteile mit sich, "allen voran schätze ich die sensationellen Netzwerk-Möglichkeiten, die sich für uns damit auftun".

Das erste Mal am Austria-Trikot zu sehen sein wird ERGE bereits am Dienstag im Heimspiel gegen die Admira (18:30 Uhr, Generali-Arena). Fünf Partien stehen für die Veilchen in dieser Spielzeit mindestens noch an. Sollte die Mannschaft von Peter Stöger den Sprung ins Play-Off schaffen, ist ERGE dabei ebenfalls auf der Brust der Trikots zu sehen.