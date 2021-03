SK Sturm - Red Bull Salzburg: ÖFB-Cup-Halbfinale im Free-TV und Livestream

Am Mittwoch um 21:05 Uhr trifft der SK Sturm im ÖFB-Cup-Halbfinale auf Red Bull Salzburg. Wir zeigen euch, wie ihr das Spiel im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Der SK Sturm entwickelt sich für Red Bull Salzburg zum Schreckgespenst.

Nach dem 3:1-Auswärtssieg im November siegten die Grazer auch am vergangenen Sonntag mit 2:1 gegen die Bullen und schnürte damit das Liga-Doppel.

Folgt im Cup gegen den Serienmeister der Hattrick? Die Steirer haben zumindest positive Cup-Erinnerungen: Im Finale von 2018 siegte Sturm gegen Salzburg nach Verlängerung mit 1:0 und stemmte den Pokal.

Im Parallelspiel empfängt übrigens der Wolfsberger AC den LASK - ebenfalls am Mittwoch, jedoch schon um 19:00 Uhr.

© imago images Christian Ilzer von Sturm Graz

SK Sturm gegen RB Salzburg im TV und Livestream sehen

Fußball-Fans können das Spitzenspiel im Cup am Mittwochabend auf ORF im Free-TV verfolgen.

LIVE aus Klagenfurt berichten Kommentator Oliver Polzer, Co-Kommentator Roman Mählich, Moderator Bernhard Stöhr und das Experten-Duo Herbert Prohaska und Helge Payer.

In der ORF-TV-Thek bietet der heimische Rundfunk auch einen Livestream an.

Salzburg vs. Sturm findet in Klagenfurt statt

Ursprünglich hätte das Aufeinandertreffen in der Grazer Merkur-Arena stattfinden sollen. Wegen der katastrophalen Rasenqualität wurde Sturm jedoch die Zulassung entzogen. Somit steigt das Halbfinale - wie schon das Bundesliga-Duell am Sonntag - in Klagenfurt.

