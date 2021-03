SK Rapid Wien: Marcel Ritzmaier vergleicht Yusuf Demir mit Lionel Messi

Yusuf Demir zählt zu den größten Talenten im österreichischen Fußball - da sind sich Fans und Experten einig. Rapids Mittelfeldmotor Marcel Ritzmaier vergleicht den Offensivspieler nun mit Lionel Messi.

Astronomische 658 Tore und 287 Vorlagen sammelte Lionel Messi in 764 Spielen für den FC Barcelona und gilt damit für viele als bester Kicker aller Zeiten.

Nun ortet Rapid-Kicker Marcel Ritzmaier spielerische Ähnlichkeit zwischen Messi und Super-Talent Yusuf Demir.

Auf die Frage, ob Demir ein Weltstar werden kann, sagt Ritzmaier zur Tageszeitung Heute: "Ja, ganz sicher. Was man überall liest und hört, kommt nicht von irgendwo. Er ist noch sehr jung, hat aber riesiges Potential. Vergleichbar mit Messi, was die Dribblings und den linken Fuß angeht. Wenn er im Kopf so demütig bleibt wie er ist und weiter so hart an sich arbeitet, kann das ein richtig Großer werden."

Nachsatz: "Eine Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Logisch ist Yusuf noch jung. Man muss ihm die Zeit geben, um in seiner Entwicklung zu reifen."

Der 17-jährige Demir traf in der laufenden Saison in 22 Partien für Rapid sechs Mal und erzielte insgesamt ein Tor alle 112 Minuten. Im Sommer 2022 endet Demirs Rapid-Vertrag - ein Abschied nach Saisonende ist überaus wahrscheinlich. Zuletzt wurde Demir mit Manchester City, Juventus und Fenerbahce in Verbindung gebracht.