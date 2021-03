SK Rapid: Vertragsangebot für Ercan Kara, Marcel Ritzmaier soll bleiben

In der laufenden Saison steht erst die Punkteteilung bevor. Aber dennoch laufen beim SK Rapid die Kaderplanungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren.

Mit Maco Grüll (SV Ried) und Robert Ljubicic (SKN St. Pölten) wurden für die kommende Spielzeit bereits zwei vielversprechende Neuzugänge fixiert. "Zwei so gute junge Österreicher, ablösefrei, noch dazu in dieser Krise - das ist schon sehr gut für uns und die Zukunft von Rapid", freut sich Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic.

Ercan Kara, der ebenso wie Yusuf Demir das Interesse anderer Klubs auf sich zog, wurde ein neuer Vertrag vorgelegt. "Wie die Chancen stehen, wird man sehen", sagt Barisic, der auch den ausgeliehenen Marcel Ritzmaier gerne weiter in Hütteldorf sehen würde. "Es gibt Gespräche. Wir wollen ihn behalten und werden sehen, ob und wie wir das umsetzen können", berichtet Barisic.

Verwundert zeigt sich Barisic über die finanziellen Forderungen von manchen Beratern. So findet Barisic durchaus scharfe Worte: "Möglicherweise lebt der eine oder andere in einer Blase und hat vergessen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist." Risiko will Barisic jedenfalls keines eingehen: "Wir müssen sehr vorsichtig sein in unserem Handeln."