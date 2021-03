SCR Altach: Vertrag mit Christian Möckel wird nicht verlängert

Der SCR Altach hat sich mit Sportdirektor Christian Möckel darauf verständigt, den zum Saisonende 2020/21 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Der 47-jährige Deutsche hatte sein Amt im November 2019 angetreten und einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben. Möckel machte mit prominenten Verpflichtungen wie Sidney Sam oder Neven Subotic auf sich aufmerksam.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach eingehenden Gesprächen über die zukünftige sportliche Ausrichtung wurde nun der Entschluss getroffen, darüber hinaus keine weitere Zusammenarbeit mehr anzustreben. Möckel bleibt bis zu seinem Vertragsende in seiner Funktion und wird für eine geordnete Übergabe sorgen.

"Es gab unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen über die Ausrichtung des Vereins, die sich letztendlich als unüberbrückbar erwiesen haben. Wir werden daher nach der Saison getrennte Wege gehen. Bis dahin gilt es den Fokus und alle Kraft in die verbleibenden zehn Play-Off Spiele zu legen", sagt Möckel über seinen Abschied.

Auch Geschäftsführer Christoph Längle äußerte sich: "Leider hat sich, in der Zusammenarbeit mit Christian, in den letzten Monaten immer mehr herauskristallisiert, dass die Erwartungen in dieser Form nicht erfüllt werden konnten. Im Hinblick auf die Zukunft sind wir deshalb gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass sich die Wege nach eineinhalb Jahren trennen werden. Ich danke Christian für sein Engagement und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."