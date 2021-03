Schottland - Österreich: WM-Qualifikation heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Das Länderspiel-Jahr 2021 startet für das ÖFB-Team mit einer Auswärtsreise nach Schottland. SPOX erklärt, wo Ihr das Auftaktmatch der WM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker seht.

Nach langem Hin und Her kann Franco Foda in Schottland doch auf seine Bundesliga-Legionäre zurückgreifen. Aufgrund der Corona-Neueinstufung Großbritanniens durch das Robert-Koch-Institut reisen Alaba & Co. mit dem ÖFB auf die Insel, ohne anschließend in Quarantäne gehen zu müssen.

"Es hat sich wieder gezeigt, dass sich die Rahmenbedingungen in der derzeitigen Situation stündlich ändern können. Wir müssen in allen Bereichen flexibel sein. Dass wir das können, haben wir auch in der Vergangenheit schon bewiesen. Leider musste ich einigen Spielern absagen, die sich schon sehr auf diesen Lehrgang gefreut haben. Deshalb war mir auch ein persönliches Gespräch mit jedem einzelnen Spieler von großer Wichtigkeit. Alle sind ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und ich weiß, dass ich auf jeden zählen kann. Unser großes Ziel ist die WM 2022, an dem wir alle gemeinsam arbeiten müssen. Nach der turbulenten Woche wollen wir jetzt den Fokus auf die sportliche Vorbereitung legen", erklärte Teamchef Foda.

Das Nationalteam trifft am Montag in Wien zur Vorbereitung zusammen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Kader stoßen die beiden angeschlagenen Innenverteidiger Martin Hinteregger und Stefan Posch, deren Einsatzmöglichkeit nach weiteren Untersuchungen Anfang der Woche abgeklärt wird.

Österreich gegen Schottland im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF1 überträgt die Auftaktpartie des ÖFB-Teams in Schottland. Das Spiel geht ab 20.45 Uhr über die Bühne, die Vorberichterstattung startet bereits eine halbe Stunde zuvor. Als Kommentatoren fungieren Thomas König und Helge Payer, im Analyse-Studio liefern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska sowie Roman Mählich. Auch die Begegnung zwischen Österreichs Gruppengegnern Israel und Dänemark gibt es 18 Uhr live zu sehen.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, so kann man in der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Schottland - Österreich: Die möglichen Aufstellungen

Schottland: Marshall - Robertson, Tierney, Gallagher, Hendry, O´Donnell, - McTominay, McGinn - McGregor - Adams, McBurnie

Österreich: Schlager - Lainer, Lienhart, Ilsanker, Dragovic, Alaba - Grillitsch, Sabitzer - Baumgartner, Schlager - Kalajdzic

Liveticker zum ÖFB-Team in Schottland

Zudem bietet unser LIVETICKER eine ideale Alternative, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

ÖFB-Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele im März

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Heinz LINDNER (FC Basel/SUI), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Gernot TRAUNER (LASK), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Yusuf DEMIR (SK Rapid), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER), Reinhold RANFTL (LASK), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER)

STURM: Adrian GRBIC (FC Lorient/FRA), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Ercan KARA (SK Rapid)

Der WM-Quali-Spielplan im März