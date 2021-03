Das ÖFB-Team startet heute gegen die schottische Nationalmannschaft die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Schottland - Österreich: WM Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Das ÖFB-Team wartet nun mehr als 20 Jahre auf eine WM-Teilnahme. Das bisher letzte Mal war man 1998 bei einer Endrunde mit dabei. Damals war jedoch bereits in der Gruppenphase Schluss. Nun will das Team von Trainer Franco Foda einen neuen Angriff starten. Den Österreichern in der Gruppe F stehen dabei neben Schottland auch Dänemark, Israel, die Färöer-Inseln und die Republik Moldau im Weg.

Vor Beginn:

Der Anpfiff erfolgt heute um 20.45 Uhr. Gespielt wird im Hampden Park in Glasgow.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Schottland und Österreich.

Schottland - Österreich: WM Qualifikation heute im TV und Livestream

In Österreich überträgt lediglich der ORF das erste Quali-Spiel der Rot-Weiß-Roten. Um 20.15 Uhr startet der Countdown, in dem die Zuseher auf das Spiel eingestimmt werden. Der öffentlich-rechtliche Sender schickt folgendes Team in die schottische Hauptstadt:

Kommentar: Thomas König

Thomas König Co-Kommentar: Helge Payer

Helge Payer Moderation: Bernhard Stöhr

Bernhard Stöhr Analyse: Herbert Prohaska und Roman Mählich

Außerdem seht Ihr die Partie auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek.

WM Qualifikation: Die Mannschaften der Gruppe F