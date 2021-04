Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz: Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz treffen zum Auftakt der Bundesliga-Meisterrunde am heutigen Sonntag aufeinander. SPOX verrät, wo es das Match im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Zwar geht Salzburg als Tabellenführer und Favorit in die heutige Partie gegen den SK Sturm, unter Trainer Christian Ilzer entwickelten sich die Grazer in der laufenden Saison zu einem regelrechten Angstgegner der Mozartstädter. Beide Partien der regulären Saisonhälfte gingen an die "Blackies" (2:1, 3:1).

In der Tabelle rangiert Salzburg vor den Sonntagspartien mit 26 Punkten an erster Stelle, vier Punkte vor dem SK Rapid. Sturm befindet sich hingegen mit 19 Zählern auf dem vierten Platz.

RB Salzburg vs. SK Sturm: Die letzten 10 Duelle

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis So. 28.02.2020 Sturm Graz RB Salzburg 2:1 Sa. 21.11.2020 RB Salzburg Sturm Graz 1:3 Mi. 01.07.2020 RB Salzburg Sturm Graz 5:2 Mi. 10.06.2020 Sturm Graz RB Salzburg 1:5 So. 08.03.2020 RB Salzburg Sturm Graz 2:0 Sa. 19.10.2019 Sturm Graz RB Salzburg 1:1 So. 19.05.2019 Sturm Graz RB Salzburg 1:2 So. 14.04.2019 RB Salzburg Sturm Graz 3:1 So. 10.03.2019 RB Salzburg Sturm Graz 0:0 So. 07.10.2018 Sturm Graz RB Salzburg 1:2

Red Bull Salzburg gegen SK Sturm im TV und Livestream

Das Spitzenspiel zwischen Salzburg und Sturm wird am Sonntag um 17.00 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Partie folgt damit nach den Spielen WAC - SK Rapid und WSG - LASK . Auf Sky Sport Austria 1 bzw. Sky Sport Austria 1 HD startet die Übertragung mit Vorberichten ab 16.30 Uhr.

Mit der SkyGo-App kann man das Match auch via Livestream verfolgen.

RB Salzburg - Sturm Graz im Liveticker

Für all jene, denen keine Bewegtbild zur Verfügung steht, gibt es den stets aktuellen SPOX-Liveticker. Hier geht's lang.

Red Bull Salzburg - SK Sturm: Die möglichen Aufstellungen

RB Salzburg: C. Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen - Bernede - Junuzovic, Mwepu - Aaronson - Berisha, Daka

SK Sturm: Siebenhandl - Dante, Nemeth, Wüthrich, Gazibegovic - G. Stankovic - Hierländer, Ljubic - Kiteishvili, Jantscher - Friesenbichler

Die Meistergruppe nach der Punkteteilung

# Verein Spiele Pkt. 1 RB Salzburg 22 26 2 Rapid Wien 22 22 3 LASK 22 21 4 Sturm Graz 22 19 5 Wolfsberger AC 22 16 6 WSG Tirol 22 15

RBS: Albert Vallci fällt lange aus

Der 7:0-Testerfolg Salzburg gegen den SK Steyr wurde von einer schweren Verletzung von Albert Vallci überschattet. Der Verteidiger hat sich die linke Achillessehne gerissen, wird in den nächsten Tagen operiert und fällt etliche Monate aus.

Neben Vallci musste in Halbzeit zwei auch David Affengruber vom Platz, der eine Fingerluxation erlitt.