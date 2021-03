Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer warnt vor TSV Hartbergs "Riesenkader"

Zuletzt entpuppte sich der TSV Hartberg mehrmals als harte Nuss für den SK Rapid. Nun äußerte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer warnende Worte vor den Steirern.

In den letzten zehn Duellen konnten die Hütteldorfer lediglich vier Siege gegen die Hartberger einfahren. Schon vor dem letzten Aufeinandertreffen warnte Kühbauer vor dem Underdog aus der Steiermark. "Hartberg ist nicht die Mannschaft, die Schoppi (Markus Schopp, Anm.) gerne sagt und die in der Liga auch nichts verloren haben soll", ließ Kühbauer damals aufhorchen.

Und auch vor dem Duell am Sonntag um 17:00 Uhr im Allianz-Stadion rückt der Rapid-Trainer die Qualität des Gegners in den Fokus. "Hartberg hat eine gute Mannschaft und einen riesigen Kader", so Kühbauer, der beim Wiener Derby selbst Spieler wie Marcel Ritzmaier, Christoph Knasmüllner, Kelvin Arase oder Srdjan Grahovac von der Bank bringen konnte.

Warnende Worte gibt es übrigens auch von Markus Schopp, der Rapid Rosen streut: "Wir haben es mit einem sehr guten Gegner zu tun, der extrem stabil geworden ist. Doch wir fahren hin, um uns von unserer besten Seite zu zeigen und ein gutes Spiel zu machen."