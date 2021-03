Österreich erhält Fixplatz für Champions-League-Gruppenphase

Jetzt ist es fix: Zwei österreichische Bundesligisten haben 2022 die Chance auf die Champions League. Österreichs Meister wird sogar fix in der Gruppenphase antreten.

Der Fixplatz 2022 in der Königsklasse ist der österreichischen Bundesliga nicht mehr zu nehmen: Österreich hält den zehnten Rang in der Fünfjahreswertung und darf sich über fünf Europa-Cup-Startplätze freuen. Zwei davon in der Champions League - inklusive Fixplatz für den Meister.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Glasgow Rangers, Dynamo Kiew und Shaktar Donetsk hätten Österreich noch gefährlich werden können - jedoch verabschiedeten sich alle drei Klubs am Donnerstag aus der Europa League. Somit können Schottland (11.) und Ukraine (12.) in der Fünfjahreswertung nicht mehr überholen.