ÖFB-Team: Martin Hinteregger wird nicht fit, Marcel Sabitzer wird untersucht

Vor den Länderspielen gegen Färöer und Dänemark musse der ÖFB einen Rückschlag hinnehmen: Abwehrchef Martin Hinteregger wird für die WM-Qualifikations-Partien nicht fit.

Der Eintracht-Legionär schied deshalb nun endgültig aus dem Kader aus. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Hoffenheims Stefan Posch kann ins ÖFB-Camp einrücken - der Innenverteidiger ist fit.

Offen ist aber weiterhin, ob Marcel Sabitzer eingesetzt werden kann. Der RB-Leipzig-Star ist angeschlagen. "Er wird nach unserer Rückkehr untersucht, hier heißt es abwarten", heißt es vom ÖFB. Sabitzer verletzte sich im Teamtraining und musste gegen Schottland am Donnerstag passen.

"Sonntag ist ein Pflichtsieg, aber das sind immer die schwierigen Spiele, nichtsdestotrotz müssen wir das Spiel unbedingt gewinnen", gibt Teamchef Franco Foda gegen Färöer die Marschroute vor.

Fix ist, dass Foda seine Startelf durchrotiert. Am Sonntag sollen auch andere Spieler die Chance bekommen. "Wir werden sicher die eine oder andere Veränderung vornehmen. Aber das war so oder so der Plan. Insofern gibt es die eine oder andere frische Kraft am Sonntag."

Die Tabelle in Gruppe F