ÖFB-Team: Franco Foda behält Großkader für WM-Qualifkation

Am Mittwoch präsentierte ÖFB-Teamchef Franco Foda den vorläufigen Großkader für den anstehenden WM-Quali-Auftakt. Dieser Kader wird auch weiterhin für den gesamten Lehrgang gültig bleiben, wie Foda am Freitag verkündete.

Dennoch hat der ÖFB weiterhin Hoffnung, dass das deutsche Robert-Koch-Institut Rückfahrten von Schottland nach Deutschland ohne ausgedehnter Quarantäne ermöglicht. Die Chance erscheint aber klein. Der ÖFB wartet bis Sonntagabend ab.

"Wir befinden uns in einer schwierigen Situation", sagt Teamchef Franco Foda.

Franco Foda: "Gibt ständig Veränderungen"

"Die Kaderbekanntgabe war komplizierter als sonst. Wir wollen auf alle Szenarien vorbereitet sein, darum haben so einen großen Kader nominiert. Wir können noch immer nicht festlegen, wer nach Schottland mitreist und wer in Wien trainiert. Wir werden ein, zwei Tage zuwarten. Es gibt ständig Veränderungen und wir müssen improvisieren", so Foda weiter.

FIx ist: Die Bayern verkündeten, dass David Alaba in Schottland nicht auflaufen wird. Zudem stellt Borussia Mönchengladbach Stefan Lainer und Valentino Lazaro nicht ab. In Schottland wird auch Frankreich-Legionär Adrian Grbic fehlen. Freiburgs Philipp Lienhart darf nur gegen die Färöer antreten.

"Es gab auch keine Möglichkeit, dass Marko Arnautovic an diesem Lehrgang teilnehmen kann", erklärte Foda. Eine Teilnahme an der Europameisterschaft sei aber nicht gefährdet.

Zur Übersicht: Fodas Großkader

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Heinz LINDNER (FC Basel/SUI), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK), Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), David NEMETH (SK Sturm Graz), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Gernot TRAUNER (LASK), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Maximilian ULLMANN (SK Rapid), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg), Albert VALLCI (FC Red Bull Salzburg), Philipp WIESINGER (LASK), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Husein BALIC (LASK), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Yusuf DEMIR (SK Rapid), Thomas GOIGINGER (LASK), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan HIERLÄNDER (SK Sturm Graz), Raphael HOLZHAUSER (Beerschot V. A./BEL), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Jakob JANTSCHER (SK Sturm Graz), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Dejan LJUBICIC (SK Rapid), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER), Reinhold RANFTL (LASK), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER), Stefan SCHWAB (PAOK Saloniki/GRE), Peter ZULJ (Göztepe Izmir/TUR)

STURM: Adrian GRBIC (FC Lorient/FRA), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Ercan KARA (SK Rapid)

Auf Abruf: Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg), Richard STREBINGER (SK Rapid); Emanuel AIWU (FC Flyeralarm Admira), Dominik BAUMGARTNER (RZ Pellets WAC), Kevin DANSO (Fortuna Düsseldorf/GER), Maximilian HOFMANN (SK Rapid); Ivan LJUBIC (SK Sturm Graz), Peter MICHORL (LASK), Manuel PRIETL (DSC Arminia Bielefeld/GER), Thorsten SCHICK (SK Rapid), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER), Kevin STÖGER (1. FSV Mainz 05/GER), Hannes WOLF (Borussia Mönchengladbach/GER); Marco GRÜLL (SV Ried), Christoph MONSCHEIN (FK Austria Wien)

Der WM-Quali-Spielplan