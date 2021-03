ÖFB-Team: Erster Kader des neuen U21-Jahrgangs einberufen

Auftakt für das neuformierte U21-Nationalteam (JG 2000). Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch bereitet sich vom 22. bis 30. März mit einem Lehrgang in San Pedro del Pinatar (Spanien) auf die anstehenden Aufgaben in der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2023 vor.

Im Rahmen des Spanien-Aufenthalts bestreitet das U21-Nationalteam zwei freundschaftliche Länderspiele. Am 27. März trifft die Gregoritsch-Elf in der Pinatar Arena auf Saudi Arabien (Ankick 12:00 Uhr). In der zweiten Partie bekommt es Österreich mit Polen zu tun.

Gespielt wird am 29. März ebenfalls in der Pinatar Arena. Das Match gegen die polnische Auswahl i live auf ORF Sport+ zu sehen. Spielbeginn ist um 15:00 Uhr.

"Es warten zwei ganz unterschiedliche Spiele auf uns", sagt Teamchef Werner Gregoritsch. Und weiter: "Es ist in der U21 nicht oft der Fall, dass man die Möglichkeit hat, gegen ein Team außerhalb Europas zu spielen. Saudi Arabien hat sicher ein Team, das technisch auf einem hohen Niveau ist. Polen ist im U21-Bereich immer sehr stark, sie waren zuletzt zweimal in Folge bei der EURO vertreten. Sie haben eine sehr gute Mannschaft. Das wird gleich eine richtige Standortbestimmung für unser neues Team."

Sieben Spieler des aktuellen Aufgebots haben bereits Erfahrung im U21-Team gesammelt. Der Großteil des Kaders wird logischerweise gegen Saudi Arabien und Polen debütieren. Mit dem Lehrgang in Spanien startet nicht nur der neue U21-Jahrgang, auch die Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2023 wirft bereits ihre Schatten voraus.

Das weiß auch Gregoritsch: "Bei unserem nächsten Zusammentreffen startet schon die Quali. Im Herbst geht es mit sechs weiteren Qualipartien Schlag auf Schlag. Viel Zeit, um eine Mannschaft zu finden, bleibt nicht. Deshalb ist der Lehrgang in Spanien umso wichtiger."

Der U21-Kader für den Lehrgang in Spanien



TOR: HEDL Niklas (SK Rapid), LAWAL Tobias (LASK), STOLZ Franz (KSV 1919)

ABWEHR: AIWU Emanuel (FC Flyeralarm Admira), DANILIUC Flavius (OGC Nizza/FRA), GEYRHOFER Niklas (SK Sturm Graz), GREIML Leo (SK Rapid), KLARER Christoph (Fortuna Düsseldorf/GER), SULZBACHER Lukas (SK Rapid)

MITTELFELD: AUER Jonas (Viktoria Zizkov/CZE), BALLO Thierno (FC Chelsea/ENG), JUKIC Aleksandar (FK Austria Wien), PRASS Alexander (FC Liefering), SCHMID Romano (SV Werder Bremen/GER), SCHUSTER Lion (SK Rapid), SEIWALD Nicolas (FC Red Bull Salzburg), SHABANHAXHAJ Dardan (SK Sturm Graz), STRATZNIG Kai (RZ Pellets WAC), TAFERNER Matthäus (RZ Pellets WAC), WIMMER Patrick (FK Austria Wien)

ANGRIFF: ADAMU Junior (FC St. Gallen/SUI), ANSELM Tobias (WSG Swarovski Tirol), KRONBERGER Luca (FC Flyeralarm Admira)

Auf Abruf:



AFFENGRUBER David (FC Liefering), ANTOSCH Daniel (SV Horn), BUCHTA Julian (FC Flyeralarm Admira), DEMAKU Vesel (FK Austria Wien), FADINGER Lukas (SV Licht-Loidl Lafnitz), HAHN Niels (FK Austria Wien), HERNAUS Marvin (KSV 1919), JENCIRAGIC Belmin (Floridsdorfer AC), KADLEC Marco (FC Flyeralarm Admira), KRIENZER Martin (SV Licht-Loidl Lafnitz), PLOJER Patrick (LASK), SABITZER Thomas (LASK), STRUNTZ Oliver (SK Rapid), WUNSCH Nicholas (SK Rapid)