Nach Kantersieg: ÖFB-U21-Nationalteam schlägt auch Polen

Österreichs U21-Nationalteam ist weiterhin in bestechender Form. Die Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch schlägt am Montag Polen mit 2:0.

Nach dem sensationellen 10:0-Sieg gegen Saudi-Arabien am vergangenen Samstag hat Österreichs U21-Nationalteam auch Polen im Freundschaftsspiel mit 2:0 bezwungen.

Chikwubuike Adamu, aktuell von Red Bull Salzburg an den FC St. Gallen verliehen, brachte Österreich in Halbzeit eins mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Dabei sollte es auch bleiben.

Der U21-Kader für den Lehrgang in Spanien



TOR: HEDL Niklas (SK Rapid), LAWAL Tobias (LASK), STOLZ Franz (KSV 1919)

ABWEHR: AIWU Emanuel (FC Flyeralarm Admira), DANILIUC Flavius (OGC Nizza/FRA), GEYRHOFER Niklas (SK Sturm Graz), GREIML Leo (SK Rapid), KLARER Christoph (Fortuna Düsseldorf/GER), SULZBACHER Lukas (SK Rapid)

MITTELFELD: AUER Jonas (Viktoria Zizkov/CZE), BALLO Thierno (FC Chelsea/ENG), JUKIC Aleksandar (FK Austria Wien), PRASS Alexander (FC Liefering), SCHMID Romano (SV Werder Bremen/GER), SCHUSTER Lion (SK Rapid), SEIWALD Nicolas (FC Red Bull Salzburg), SHABANHAXHAJ Dardan (SK Sturm Graz), STRATZNIG Kai (RZ Pellets WAC), TAFERNER Matthäus (RZ Pellets WAC), WIMMER Patrick (FK Austria Wien)

ANGRIFF: ADAMU Junior (FC St. Gallen/SUI), ANSELM Tobias (WSG Swarovski Tirol), KRONBERGER Luca (FC Flyeralarm Admira)

Auf Abruf:



AFFENGRUBER David (FC Liefering), ANTOSCH Daniel (SV Horn), BUCHTA Julian (FC Flyeralarm Admira), DEMAKU Vesel (FK Austria Wien), FADINGER Lukas (SV Licht-Loidl Lafnitz), HAHN Niels (FK Austria Wien), HERNAUS Marvin (KSV 1919), JENCIRAGIC Belmin (Floridsdorfer AC), KADLEC Marco (FC Flyeralarm Admira), KRIENZER Martin (SV Licht-Loidl Lafnitz), PLOJER Patrick (LASK), SABITZER Thomas (LASK), STRUNTZ Oliver (SK Rapid), WUNSCH Nicholas (SK Rapid)