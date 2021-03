LASK - Red Bull Salzburg: Die Bundesliga im TV und Livestream sehen

Am Samstag wartet auf die Fans des österreichischen Fußballs mit dem Duell zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg ein ziemlicher Kracher. Wir zeigen euch, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Freilich gehen die Salzburger als Favorit ins Duell mit dem LASK. Die Bullen lachen erneut von der Tabellenspitze und konnten zuletzt alle vier Duelle mit den Oberösterreichern gewinnen (3:1, 3:0, 3:1, 1:0).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Doch der LASK konnte sich von seinen Formschwankungen erholen. In den letzten sechs Ligaspielen sammelte die Mannschaft von Trainer Dominik Thalhammer 15 von 18 Zählern und spielte sich damit wieder in Schlagdistanz zu Salzburg-Verfolger Rapid.

Mit einem Sieg und der dazugehörigen Punkteteilung nach dem Spieltag wäre der LASK sogar wieder voll im Titelrennen.

LASK gegen Red Bull Salzburg im TV und Livestream sehen

Das Bundesliga-Duell zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg ist am Samstag (17:00 Uhr) das einzige Ligaspiel. Die Partie ist live und exklusiv lediglich auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen, die Übertragung beginnt um 16:30, eine halbe Stunde später erfolgt der Ankick.

Kommentiert wird die Partie von Philipp Paternina.

LASK vs. RBS im Liveticker

Solltet ihr keinen Zugang zu einem Sky-Anschluss haben, bieten wir euch unseren Liveticker an.

Die Tabelle der österreichischen Bundesliga

# Verein Spiele +/- Pkt. 1 RB Salzburg 21 42 49 2 Rapid Wien 21 18 44 3 LASK 21 22 42 4 Sturm Graz 21 14 38 5 Wolfsberger AC 21 -1 30 6 WSG Tirol 21 3 29 7 TSV Hartberg 21 -13 28 8 Austria Wien 21 1 25 9 SKN St. Pölten 21 -10 20 10 SCR Altach 21 -24 18 11 SV Ried 21 -24 16 12 Admira Wacker 21 -28 13

© getty

Bericht: Salzburg an Moueffek von St. Etienne interessiert

In den vergangenen Tagen kursierte ein neues Transfergerücht um die Bullen. Verstärkt sich Salzburg im Sommer rechts in der Abwehr? Wie France Football berichtet, bemühen sich die Bullen um Aimen Moueffek von AS St. Etienne.

Der 19-jährige Franzose steht aber nicht nur auf der Scoutingliste des österreichischen Serienmeisters. Auch Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und RSC Anderlecht haben Moueffek ins Auge gefasst.