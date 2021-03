LASK: 22-jährige Lisa Alzner wird Cheftrainerin

Drei Wochen nach der Gründung der Frauenfußball-Abteilung hat der LASK seine erste Cheftrainerin gefunden: Lisa Alzner wechselt vom Frauenfußballzentrum Oberösterreich zum ASK. Die 22-Jährige übernimmt damit die sportliche Leitung der Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball.

"Es ist großartig, dass ein namhafter Verein wie der LASK den Frauenfußball strategisch und mit Ideen dahinter angeht. Unser Konzept berücksichtigt alle Ebenen, wir haben vom Breiten- bis zum Spitzensport alles mitgedacht", freut sich Alzner auf die Aufgabe beim ASK.

"Die Gespräche mit Lisa hätten vom ersten Treffen an nicht besser laufen können", erklärt LASK-Geschäftsführer Andreas Protil. "Sie ist sowohl jung als auch weit in ihrer Trainerausbildung und verkörpert damit genau das, was wir uns gewünscht haben: Ehrgeiz, Fachwissen und Erfahrung."

Lisa Alzner war als Spielerin in der Frauen-Bundesliga, sowie im U17 und U19-Nationalteam im Einsatz, ehe sie ihre aktive Karriere mit 18 Jahren verletzungsbedingt beendete.

Direkt im Anschluss schlug Alzner die Trainer-Laufbahn ein und begann ein Sportstudium, das sie im Sommer abschließen wird. "Mir ist eine strategische und nachhaltige Herangehensweise sehr wichtig und die sehe ich beim LASK. Das Projekt reizt mich besonders, weil ich es als große Chance sehe, den Frauenfußball in Oberösterreich und im ganzen Land voranzubringen", so Alzner.