Knalleffekt bei der Admira: Felix Magath verabschiedet sich wieder

Felix Magaths Engagement bei der Admira ist schon wieder beendet. Der ehemalige Bayern-Trainer verkündete am Mittwoch mit einer persönlichen Erklärung seinen Rückzug aus der Südstadt.

Im Jänner 2020 heuerte Felix Magath als Leiter von "Flyeralarm Global Soccer" bei der Admira und den Würzburger Kickers an - jetzt beendet der 67-Jährige seine Tätigkeit wieder.

Seinen Rückzug begründet Magath mit der "noch nie da gewesenen" Corona-Pandemie. "Bedingt immer wieder sich wechselnder Bestimmungen seit März 2020 bis hin zum Aussetzen des Trainings- und Spielbetriebs in der Akademie, wurde es für unser Projekt immer schwieriger, die eigentlich festgelegte Agenda erfolgreich umzusetzen: Die Professionalisierung, den stetigen Ausbau unserer Akademie und intensive Förderung von jungen Talenten, wie zuletzt unseren neuen U21- Teamspieler Luca Kronberger", so Magath in einem Statement. "Aufgrund der noch nie dagewesenen Situation für uns alle, haben wir und auch ich Fehler gemacht."

Dennoch ist Magath "felsenfest überzeugt", dass die Admira erneut den Klassenerhalt erreichen wird. "Ich hoffe, dass die avisierten Ziele, endlich wieder in der Meisterrunde mitzuspielen, schon in der kommenden Saison erreicht werden", sagt Magath. "Der Admira werde ich - wie auch zuletzt, unserer Situation geschuldet, aus der Ferne - weiterhin die Daumen drücken."