Herzog und Krankl raten Yusuf Demir zu SK-Rapid-Verbleib

Juventus, Manchester City, Fenerbahce, FC Barcelona - beinahe jeder Topklub wurde bereits mit Rapids Yusuf Demir in Verbindung gebracht. Nun raten zwei Rapid-Legenden dem 17-Jährigen jedoch zum Verbleib in Hütteldorf.

Yusuf Demirs Abschied im Sommer gilt allgemein als beschlossen. Sein Rapid-Vertrag endet im Sommer 2022 - um eine anständige Ablösesumme zu kassieren, müsste Rapid also verkaufen. Das Interesse an dem Kreativspieler ist groß.

Für die beiden Rapid-Legenden Hans Krankl und Andreas Herzog wäre ein Abschied aus Hütteldorf aber nicht die beste Entscheidung für Demir.

"Vielleicht sollte er noch ein halbes Jahr bei Rapid bleiben, damit er bei Rapid ein Stammspieler wird. Wenn er jetzt zu einem großen Verein kommen würde, würde er nicht von Beginn an spielen. Die Entscheidung, ob er im Sommer geht oder nicht, ist schwierig", analysiert Krankl bei Sky.

Demir traf in der laufenden Saison zwar alle 124 Minuten (sechs Tore in 23 Partien), wird zumeist aber nur eingewechselt. Im Derby stand Demir in der Startelf, konnte aber nicht die Entscheidung herbeiführen.

Ähnlich wie Krankl beurteilt auch Andreas Herzog die Situation: "Bei Rapid hat er viele Freiheiten, weil viele Entscheidungsträger hinter ihm stehen. Ich glaube nicht, dass er gut beraten wäre, wenn er gleich zu einem absoluten Topklub geht."