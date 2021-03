FK Austria Wien präsentiert Details zur Zusammenarbeit mit Insignia-Group

Der FK Austria Wien hat am Donnerstag die offizielle Zusammenarbeit mit Insignia verkündet. Die strategische Parnterschaft dient zur Gründung einer gemeinsamen Vermarktungsgesellschaft, der FK Austria Wien Int. Marketing GmbH.

Die Vermarktungsgesellschaft hat die Aufgabe, internationale Sponsoren zu gewinnen, dafür wird das große und weltweite Netzwerk des neuen Partners genützt. Mit dieser Lösung ist auch sichergestellt, dass die bestehenden Verträge mit den langjährigen in- und ausländischen Sponsoren weiterhin uneingeschränkt aufrecht bleiben.

Gleichzeitig ist auch garantiert, dass treue Partner und langjährigen Unterstützer, weiterhin eine ganz wesentliche Rolle für den Erfolg des Klubs spielen werden. Die zusätzlichen Mittel aus dieser neuen Partnerschaft sollen in die nachhaltige Stärkung und Festigung der Leistungsfähigkeit der violetten Profiteams fließen. Damit soll auch sichergestellt werden, dass der FK Austria Wien wieder diesen Stellenwert im nationalen und internationalen Fußball einnimmt.

Ein klassischer Investor mit einer einmaligen Finanzspritze fällt somit weg, Präsident Frank Hensel bekräftigte allerdings eine Leistung-Gegenleistung-Basis.

FK Austria: Insignia-Ziel ist die Champions League

Die FK Austria Wien AG bleibt zu 100 % im Eigentum des Vereins FK Austria Wien, die Klubfarbe bleibt Violett und das Logo bleibt unverändert. Zudem ist sichergestellt, dass alle Regularien (FIFA, UEFA, ÖFBL etc.) eingehalten werden.

Luka Sur, Vizepräsident der Insignia Lifestyle Group und künftiges Mitglied des Aufsichtsrats der Austria, betonte in der Pressekonferenz des Vereins die enorme Bedeutung der Stadt Wien. Dabei erklärte Sur, er kenne in Wien keinen besseren Klub. Das Ziel für die Zukunft sei es, in der Bundesliga oben mitzuspielen und etablierter Teilnehmer der Europa League sowie Champions League zu werden.

Ein Trainerwechsel ist nicht geplant. Die Entscheidung liegt allerdings bei Peter Stöger, ob er seinen Vertrag verlängert.

Die Stimmen zur Zusammenarbeit zwischen FK Austria und Insignia-Group

Frank Hensel, Präsident FK Austria Wien: "Wir freuen uns natürlich sehr über die tolle Partnerschaft mit Insignia. Für den FK Austria Wien ist diese Vereinbarung ein wichtiger strategischer Schritt in die Zukunft. Wir hatten diese Veränderung zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Klubs ja schon länger vorbereitet, nun ist alles abgeschlossen und es gibt diese langfristige Planungssicherheit, die wir uns zum Ziel gesetzt haben. Mein ausdrücklicher Dank geht an alle Beteiligten, jedem gebührt ein großes Lob für die vertrauensvollen und höchst professionellen Gespräche in den intensiven Arbeitsprozessen der vergangenen Monate."

Markus Kraetschmer, Vorstand FK Austria Wien: "Wir sind sehr glücklich, mit Insignia einen zuverlässigen und kompetenten Partner gefunden zu haben. Das ist ein Meilenstein in der Klubgeschichte des FK Austria Wien. Die Vertreter von Insignia haben von Beginn weg immer wieder die absoluten Stärken des FK Austria Wien wie die Infrastruktur, Struktur des Klubs, die Stärke der Bundesliga und der Stadt Wien hervorgehoben. Jedem war rasch klar, dass die Basis bereits von uns gelegt wurde, darauf werden wir gemeinsam aufbauen. Es ist uns aber genauso wichtig, alle bestehenden Partner, die uns gerade in den letzten Monaten so treu unterstützt haben, in dieser neuen Konstellation mit an Bord zu haben. Sehr herzlich möchte ich mich auch bei den Gremiumsmitgliedern, den Mitarbeitern und unseren externen Beratern für das tolle Teamwork in den letzten Monaten bedanken."

Luka Sur, Vizepräsident Insignia Lifestyle Group: "Ich bin stolz sagen zu können, dass ich in Wien geboren wurde und hier noch immer ein beachtlicher Teil meiner Familie lebt. Demnach ist Wien auch in meinem Herzen eine ganz besondere Stadt, zu der ich eine große emotionale Bindung habe. Wir sind davon überzeugt, dass in diesem Klub ein sehr großes Potenzial steckt, mit dem vielversprechende Erfolge erzielt werden können. Die Geschichte dieses Klubs, die Fans, die fantastische Infrastruktur und das alles im Herzen von Europa machen für uns absolut Sinn. Wien ist definitiv eine starke Marke, die Austria sehen wir genauso. Wir wissen, dass dieses Projekt eine große Herausforderung für alle darstellt, deswegen denken wir auch langfristig. Das ist jetzt ein wichtiger erster Schritt auf einem Weg, der für alle Verantwortlichen noch viel Arbeit mit sich bringen wird. Aber wir werden gemeinsam alles dafür unternehmen, dass dieses Projekt ein Erfolg wird."