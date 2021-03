Die Stimmen zum Bundesliga-Spieltag: "Der gefühlte Fixabsteiger spielt in der Meistergruppe"

Das Kapitel Bundesliga-Grunddurchgang ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Die WSG Tirol überraschte mit dem Einzug in die Meistergruppe, Rapid-Coach Didi Kühbauer zeigte sich nach dem 1:1-Remis verärgert.

Dank eines späten 3:3-Ausgleichstreffers des SKN St. Pölten beim TSV Hartberg, blieb die WSG auf Platz sechs der Tabelle und sicherte sich somit den Aufstieg in die Meisterrunde. Die Steirer müssen hingegen in der Qualifikationsgruppe weiterspielen. Hier die Sky-Stimmen zum kleinen Tiroler Wunder.

Dietmar Kühbauer (Trainer SK Rapid Wien): "Normal musst du einen Zusatzpunkt kriegen, wenn wir so fahrlässig sind mit unseren Torchancen, dann ist es so, dass sie mit einer Chance zurückkommen können. Es ärgert mich maßlos, das hätte ein klarer Sieg sein müssen. Grundsätzlich fahren wir zu jedem Gegner hin und wollen drei Punkte machen und aufgelegter als heute geht es gar nicht mehr. Wir verschießen Bälle fahrlässig und müssen uns an der eigenen Nase packen. Ich bin echt sauer heute. Die Jungs haben es sehr, sehr gut gemacht, wenn man die gesamte Saison sieht. Wir haben mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und eine unglaublich gute Saison gespielt. Jetzt geht es um den Honig."

...über die mögliche bevorstehende Vertragsverlängerung: "Da müssen Sie ihn (Zoran Barisic, Anm.) fragen. Das Trainerteam und ich haben es verdient, denke ich."

Ercan Kara (SK Rapid Wien): ...warum das Spiel nur Unentschieden ausgegangen ist: "Weil ich den Elfer vergeben habe, wir haben sehr viele Chancen liegen gelassen, deswegen ein 1:1. Als Stürmer will man die Tore machen, im Nachhinein weiß man es immer besser, hätte man vielleicht aufspielen müssen. Es sind zwei verlorene Punkte, die wir hier liegengelassen haben. Dafür haben wir in der Saison den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Natürlich ist man glücklich, wenn man für seine Leistungen ins Nationalteam einberufen wird."

Kelvin Arase (SK Rapid Wien): "Das Spiel war verrückt, wir hätten in der ersten Halbzeit das Spiel fertigmachen können, weil wir viele Chancen hatten. Es war dann ein offenes Spiel, wir haben leider nur das 1:1 mit nachhause genommen. Wir sind nicht nur wegen dem verschossenen Elfmeter sauer, weil wir viele Chancen liegen gelassen haben, die wir besser fertigspielen können."

Marc Janko (Sky-Experte): ...über Rapid: "Dietmar Kühbauer ist zurecht grantig. Wenn du in vielen Spielen ein Chancenplus hast und zu wenig Tore machst. Die Vertragsverlängerung wäre hochverdient, er und sein Team haben großartige Arbeit geleistet, die Mannschaft stabilisiert, junge Spieler an die Mannschaft herangeführt."

...über die Nationalteamnominierung von Yusuf Demir: "Er spielt bei Rapid nicht jede Partie, er ist noch ein sehr junger Mensch, aber ein Riesentalent und er hat für Rapid schon viele schöne und wunderbare Aktionen beigetragen. Ich glaube, es geht auch darum, dass man ihn für anderer Länder, sprich die Türkei, aus dem Rennen nimmt."

...über die Nationalteamnominierungen von Ercan Kara und Yusuf Demir: "Dass er (Kara) sich für Österreich entschieden hat, finde ich sehr gut. Bei Yusuf Demir ist es zeitig. Der Teamchef hat sich für ihn entschieden, was soll man dagegen sagen."

Silberberger: "Gefühlter Fixabsteiger spielt in der Meistergruppe"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Swarovski Tirol): "Es war an Dramatik nicht zu überbieten, wir waren gefühlt schon draußen. Wir haben gewusst, wie es in Hartberg steht. Rapid war die bessere Mannschaft, wir haben heute nicht wirklich ein gutes Spiel gemacht. St. Pölten hat uns enorme Hilfe geleistet, Kofi Schulz ist gerade der Alltime-Hero in der Kabine bei uns, wir werden ihn wahrscheinlich im Sommer holen. [lacht] Natürlich wäre es eine Enttäuschung, weil wir gefühlt auf der Ziellinie gestanden sind, die hat sich dann verändert, weil wir die Ergebnisse nicht gebracht haben. Das Spiel war dann nebensächlich, die letzten 15 Minuten haben wir nur mehr auf St. Pölten und Hartberg geschaut. Es war an Dramaturgie nicht zu überbieten. Es ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit im letzten Jahr. Am 4. Juli war ich zu Tode betrübt und heute kann ich ein Interview geben, wo sehr, sehr viel richtig gelaufen ist. Es ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, jetzt wird auch die Quali-Runde spannend, weil der Abstiegskandidat Nummer eins und der gefühlte Fixabsteiger in der Meistergruppe spielt. Gegen die Gegner in der Quali-Runde haben wir größere Probleme gehabt als gegen die in der Meistergruppe, gegen die haben wir eine vernünftige Anzahl an Punkten gemacht."

Stefan Köck (Manager Sport WSG Swarovski Tirol): "Unser Spiel war nicht das Beste, wir haben den Liveticker in der Hand gehabt, 70, 75 Minuten waren wir im oberen Playoff, dann mit dem 3:2 der Hartberger ist der Glaube verloren gegangen. Und die letzten Sekunden bin ich total hin und hergerissen. Nach 22 Runden ist es verdient, am Ende des Tages gibt es eine Feier in der Kabine und dann können wir die neue Zielsetzung festlegen. Im Endeffekt ist die Mannschaft immer intakt gewesen. Jetzt bin ich irrsinnig happy und ich kann es immer noch nicht fassen. Wir werden uns auch in der Meistergruppe Ziele setzen, bodenständige Ziele. Jetzt können wir die Planungen für die neue Saison frühzeitig beginnen. Es ist unglaublich, in der Form habe ich es so noch nie mitgemacht, wir freuen uns irrsinnig."

Raffael Behounek (WSG Swarovski Tirol): "Viel Freude, danke an die St. Pöltner, ich habe gestern Christoph Halper und dem SKN bei einem Punktegewinn ein Essen versprochen und das werde ich einlösen. Wir haben uns das verdient."

Ferdinand Oswald (Tormann WSG Swarovski Tirol): "Großen Dank an Kofi Schulz. Es ist einfach überragend, nach dem Jahr. Im Sommer sind wir in der Luft gehangen und dann so eine Mannschaft hinzustellen. Wir spielen richtig guten Fußball, wir sind ein geiler Haufen. Wir waren immer realistisch, haben bei der Admira ein Tor nicht bekommen, haben uns rausgekämpft, immer an uns geglaubt. Jeder vergönnt dem anderen was, es ist einfach top."