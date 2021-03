Der Bundesliga-Spielplan für den Finaldurchgang 2020/21

Mit Abschluss des Grunddurchgangs stehen die Teilnehmer der Meister- und Qualifikationsgruppe fest. Nun wurde der Spielplan für den Finaldurchgang ausgelost.

Die Meistergruppe nach der Punkteteilung

# Verein Spiele Pkt. 1 RB Salzburg 22 26 2 Rapid Wien 22 22 3 LASK 22 21 4 Sturm Graz 22 19 5 Wolfsberger AC 22 16 6 WSG Tirol 22 15

Die Qualifikationsgruppe-Gruppe nach der Punkteteilung

# Verein Spiele Pkt. 1 TSV Hartberg 22 14 2 Austria Wien 22 12 3 St. Pölten 22 10 4 SCR Altach 22 10 5 SV Ried 22 8 6 Admira 22 7

Die Spiele der Qualifikationsgruppe finden jeweils am Samstag um 17:00 Uhr statt. Die Spiele der Meistergruppe finden jeweils am Sonntag statt - zwei Spiele um 14:30 Uhr, eines um 17:00 Uhr. statt.

In den englischen Runden 26 und 30 spielt die Qualifikationsgruppe am Dienstag, die Meistergruppe am Mittwoch jeweils zwei Spiele um 18:30 Uhr und ein Spiel um 20:30 Uhr. In der englischen Runde 28 finden die Spiele aufgrund der Champions League einheitlich um 18:30 Uhr statt.

Die Qualifikationsgruppe startet am Samstag, den 3. April um 17:00 Uhr mit den Partien FK Austria Wien - SCR Altach, SKN St. Pölten - FC Admira und SV Ried - TSV Hartberg.

In der Meistergruppe folgen am Sonntag, den 4. April um 14:30 Uhr die Partien RZ WAC - SK Rapid Wien und WSG Tirol - LASK. Um 17:00 Uhr trifft der FC Red Bull Salzburg auf den SK Sturm Graz.

Die komplette Auslosung des Finaldurchgangs finden Sie hier zum Download.