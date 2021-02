Zoran Barisic erklärt: Warum Rapid mit Dietmar Kühbauer verlängern will

Mit Saisonende läuft der Vertrag von Cheftrainer Dietmar Kühbauer beim SK Rapid aus. Nun soll das Arbeitspapier verlängert werden. Geschäftsführer Zoran Barisic erklärt warum.

Im Oktober 2018 übersiedelte Kühbauer vom SKN St. Pölten zum SK Rapid. Seither betreute der 49-Jährige die Hütteldorfer in 100 Partien und kann auf einen Punkteschnitt von 1,73 verweisen.

Im Sommer endet Kühbauers Vertrag in Hütteldorf. Nun will Geschäftsführer Barisic die Zusammenarbeit verlängern, wie er 90Minuten erklärt: "Am wichtigsten ist aber, dass wir mit ihm verlängern wollen. Der Didi hat sich das einfach verdient. Wenn man bedenkt, wie die Mannschaft war, als er sie übernommen hat, wie der Werdegang war. Er hat mitgeholfen, Rapid aus der Krise zu führen. Die Krise ist aber noch nicht überstanden und bis jetzt hat er es sehr gut gemeistert. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Vielleicht kann er den Verein nicht nur weiterentwickeln, sondern neu erfinden."

Barisic: "Gehe davon aus, dass es bei uns hohe Fluktuation gibt"

Parallel zu Gesprächen mit Kühbauer läuft bei Rapid die Kaderplanung für die kommende Saison. Marco Grüll kommt fix von der SV Ried. Dafür könnte es schmerzhafte Abgänge geben. Der Vertrag von Dejan Ljubicic läuft aus, Yusuf Demir wird wohl verkauft. Zudem werden auch Ercan Kara und Taxi Fountas regelmäßig mit Vereinen im Ausland in Verbindung gebracht.

"Es gibt viele Klubs, die ein Mehrfaches von uns bezahlen. Das ist eine Tatsache und der müssen wir ins Auge schauen. Darum gehe ich davon aus, dass es bei uns eine hohe Fluktuation gibt. Darum ist es wichtig, Spieler zu entwickeln oder solche dazu zu holen, die uns gegenwärtig und mittelfristig weiterhelfen und uns auch wirtschaftlich weiterbringen. Transfererlöse sind eine wichtige Säule und wir wissen nicht, wie sich der Transfermarkt entwickeln wird. Da geht es aber nicht nur uns so", sagt Barisic über mögliche Abgänge.