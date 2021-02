Verliert Sturms Merkur-Arena die Bundesliga-Zulassung?

Der desolate Rasenzustand in der Merkur Arena schlägt hohe Wellen: Im Worst Case könnte das Stadion für die Bundesliga-Partie gegen Red Bull Salzburg am Sonntag nicht zugelassen werden.

Wie die Kleine Zeitung berichtet, könnte Sturm Graz vorübergehend die Zulassung für sein Stadion verlieren.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Rasen im Stadion der Grazer befindet sich in einem katastrophalen Zustand - nach dem Liga-Duell mit dem WAC soll die Bundesliga Sturm sogar zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert haben, um herauszufinden, ob sich der Rasen am kommenden Sonntag in einem besseren Zustand präsentiert.

Der Stadion-Betreiber Messe Congress Graz kündigte jedoch an, die Wiese erst im Sommer zu ersetzen und kleinere Flächen ebenfalls erst im März zu tauschen. Nun könnte der Senat 3 der Bundesliga sein Veto einlegen - dann müsste Sturm auswärts antreten.

Eine mögliche Ausweichstation? Klagenfurt.