Sturm Graz: Merkur Arena soll heute offiziell gesperrt werden

Dem SK Sturm Graz dürfte am heutigen Donnerstag wegen anhaltender Probleme mit dem Rasen das Heimstadion abhanden kommen. Das berichtet die Kleine Zeitung.

"Am liebsten will ich in Liebenau spielen, das ist unsere Heimstätte. Aber ich sehe schon eine Verletzungsgefahr gegeben", sagt Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Dieser Wunsch dürfte aber unerfüllt bleiben. Denn wie die Kleine Zeitung berichtet, soll die Merkur Arena am heutigen Donnerstag von der Bundesliga wegen dem katastrophalen Zustand des Rasens geschlossen werden.

Eine Kommission des Senat 3 soll die Entscheidung vortragen. Bereits nach dem Liga-Duell mit dem WAC soll die Bundesliga Sturm zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert haben, um herauszufinden, ob sich der Rasen am kommenden Sonntag gegen Red Bull Salzburg in einem besseren Zustand präsentiert.

Laut dem Stadionbetreiber Messe Congress Graz sei lediglich der Bereich um das Süd-Tor mangelhaft und der Rest des Spielfelds Bundesliga-tauglich - erst am Sonntagabend könnten Rasenteile ersetzt werden. Somit müssen die Grazer für den Kracher gegen Salzburg wohl ins Wörthersee-Stadion in Klagenfurt ausweichen.