SK Rapid - WAC: Die Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

Nach dem ÖFB-Cup ist vor der Bundesliga: Am 16. Spieltag empfängt der SK Rapid den Wolfsberger AC. Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Am Dienstag um 20:30 Uhr empfängt der SK Rapid im Allianz-Stadion den Wolfsberger AC.

Mit nur einem Zähler Rückstand auf Serienmeister Red Bull Salzburg lauern die Hütteldorfer auf dem zweiten Rang der Bundesliga.

In der Liga feierte Rapid zuletzt vier Siege in Folge, darunter gegen Sturm Graz und den LASK. Der WAC konnte in den vergangenen drei Spielen hingegen nur einmal gewinnen.

Somit geht Rapid als leichter Favorit ins Aufeinandertreffen gegen die Kärntner. Aber Achtung: Zuletzt konnte der WAC die Duelle mit Rapid immer ausgeglichen gestalten.

Rapid gegen WAC live im TV & Livestream

Die Partie wird am Dienstag um 20:30 Uhr ausschließlich auf Sky gezeigt.

Um 18:30 Uhr sind am Dienstag auch die Spiele zwischen TSV Hartberg und der WSG sowie SK Sturm vs. SV Ried zu sehen.

SCR vs. WAC im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren Liveticker (ab 20:30 Uhr). Bitte hier entlang.

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 16. Spieltag