Rapid-Trainer Kühbauer schwärmt von Demir: "Der Junge hat einen Goldfuß"

Lange steuerte der SK Rapid gegen die SV Ried auf ein enttäuschendes 0:0-Unentschieden zu - bis zum Geniestreich von Super-Talent Yusuf Demir.

Unmittelbar vor Schlusspiff schlenzte der 17-Jährige die Kugel mit seinem linken Fuß ins Kreuzeck und sorgte für ausufernden Jubel bei den Hütteldorfern.

Es war bereits das sechste Saisontor für Demir in allen Bewerben - der talentierte Offensivspieler traf bisher alle 112 Minuten (!).

"Ich habe schon einen guten Fuß gehabt, aber es gab immer einen in der Mannschaft, der einen besseren hatte. Den Fuß vom Yusi (Anm. Yusuf Demir) habe ich nicht, im heutigen Spiel bin ich froh, dass ich den nie gehabt habe. Der Junge hat einen Goldfuß", schwärmte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer nach Schlusspiff bei Sky über Demir.

Großes Lob für Demir gab es auch von Mitspieler Thorsten Schick. "Es war überraschend für uns und auch für die gegnerische Mannschaft. Den hat er schön getroffen. Wir kommen in den Genuss, dass wir das im Training des Öfteren sehen", so Schick. "Wenn er ihn schön trifft, ist er drinnen. Es war in der letzten Zeit nicht leicht für ihn, weil medial viel auf ihn eingeprasselt ist. Man kann nur den Hut vor seiner Leistung ziehen."

Mit dem Sieg gegen Ried festigte Rapid den zweiten Tabellenplatz und liegt nun vier Zähler vor dem LASK, der gegen den TSV Hartberg überraschend mit 1:2 verlor.