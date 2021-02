Peter Stöger über neuen Austria-Wien-Investor: "Ein guter Typ"

Nächste Woche wird die Wiener Austria mit dem Georgier Merab Jordania einen neuen Investor präsentieren. Austria-Trainer Peter Stöger gibt vorab Einblicke in die neue Partnerschaft.

Mit Merab Jordania wird die finanziell angeschlagene Austria einen neuen Investor präsentieren. In den vergangenen Tagen verkündeten die Veilchen bereits, dass die notwendigen Gremien wie das Präsidium und der Verwaltungsrat des Vereins sowie der Aufsichtsrat die "strategische Partnerschaft" einstimmig absegneten.

Nun äußerte sich auch Peter Stöger dazu. "Merab ist ein guter Typ. Ich habe nicht wöchentlich Kontakt mit ihm gehabt, aber ich kenne ihn halt, wenn man - ich weiß nicht, wie lange bin ich in dem Geschäft dabei - meine ganzen Stationen, die ich gehabt habe, also bei Vienna und GAK ist er mir nicht untergekommen. Aber in Deutschland ist es auch immer wieder mal aufgetaucht und natürlich aus dem holländischen Bereich kenne ich ihn", verrät Stöger bei Sky.

In den nächsten Wochen sollen nun Gespräche geführt werden, wie die Kooperation genau ablaufen wird. Stöger kündigt zudem an, dass man "Leute dabei haben wird, die das Fußballgeschäft kennen".

Peter Stöger: "...dann muss es jemand anderer machen"

Zudem äußerte sich Austrias früherer Meistertrainer über seine persönliche Zukunft: "Für mich ist entscheidend, ob ich mir dann zutraue, was erwartet wird, dass ich das umzusetzen kann. Wenn ich das Gefühl habe, das kann funktionieren, dann kann ich mir ohne Weiteres vorstellen hier zu bleiben."

Stöger weiter: "Die letzten zwei Jahre waren weit entfernt von lustig. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es dann Spaß machen könnte, dann bin ich dabei. Wenn alles einen realistischen Ansatz hat. Wenn ich glaube, dass ich es selber nicht hinkriege, dann muss es jemand anderer machen."