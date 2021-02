Offiziell! Sturm Graz verpflichtet Kelvin Yeboah von WSG Tirol

Der SK Sturm gibt am Samstag überraschend die Verpflichtung von Kelvin Yeboah bekannt. Der 20-jährige Stürmer kommt von der WSG Tirol, wo er diese Saison bereits vier Tore und fünf Assists verbuchen konnte, und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2024.

"Kelvin passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist jung, hungrig und bringt die nötigen Eigenschaften mit, die wir uns für diese Position vorstellen. Bei der WSG hat er bewiesen, dass er riesiges Potential hat und wir sind bereit ihm die nötige Zeit in Graz zu geben, um sich bestmöglich zu entwickeln. Ich möchte mich auch ausdrücklich bei den Verantwortlichen der WSG für die überaus fairen Verhandlungen bedanken, die Kelvin den nächsten Schritt ermöglicht haben", freut sich Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung über den gelungenen Transfer.

Der Stürmer trägt ab sofort das Trikot mit der Rückennummer 23: "Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt für Sturm spielen kann. Ich will mit der Mannschaft viel erreichen und werde von Anfang an Vollgas geben."

Yeboah wechselte im Sommer 2018 von Gozzano (Italien) zur WSG. Für die Tiroler erzielte er in 63 Profipartien 14 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. In der laufenden Bundesliga-Saison sammelte der Offensivspieler neun Scorerpunkte in 15 Spielen.