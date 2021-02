Neuer Ausrüster! Sturm Graz fixiert Nike-Deal

Der SK Sturm Graz unterzeichnet einen neuen langfristigen Ausrüstervertrag. Ab Juli 2021 trägt der gesamte Verein für mindestens vier Jahre Nike. Das vermelden die Grazer in einer Aussendung.

Mit dem direkten Kooperationspartner 11teamsports, der die Veredelung der Ware und die operative Abwicklung mit dem Verein verantworten wird, konnte ein lokaler Ansprechpartner gewonnen werden, der sich zum größten Onlineshop für Fußball und Teamsport in Europa entwickelt hat.

"Mit Nike und 11teamsports freuen wir uns auf zwei extrem professionelle Partner. Ein direkter Ansprechpartner in Österreich ist ein großer Vorteil für uns und gleichzeitig stärken wir damit die heimische Wirtschaft. Nike steht international für hervorragende Kooperationen mit Topvereinen und wir sind uns sicher, dass die Produkte in unseren Shops sehr gut angenommen werden", so Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich bei der Bekanntgabe des neuen Ausrüstervertrags.