Jesse Marsch frustriert: Red Bull Salzburg "muss immer neu aufbauen"

Die Europa-League-Saison endet für Red Bull Salzburg mit einem frustrierenden Abend in Spanien. Die Bullen verlieren bei Villarreal trotz einer beherzten Leistung mit 1:2 - die Ernüchterung sitzt tief.

Nach Schluspfiff zeigte sich Red-Bull-Salzburg-Trainer Jesse Marsch betroffen. "In meiner Zeit hier ist es so, dass wir immer wieder neu aufbauen müssen. Nach der Champions League, dann wieder nach der Champions League. Wir verlieren immer viele sehr gute Spieler", so Marsch nach Schlusspfiff bei Puls4.

Der 47-Jährige sah in seiner Zeit in Salzburg Kicker wie Dominik Szoboszlai, Hee-chan Hwang, Takumi Minamino oder Erling Haaland die Hintertüre nehmen. Und die nächste Generation steht mit Patson Daka oder Enock Mwepu bereits parat.

"Aber diese Gruppe ist sehr gut, ich mag, wie sie auftreten. Jetzt greifen wir in der Liga und dem Pokal voll an", will Marsch die Saison aber noch nicht abschreiben. In Liga und Cup steht für die Salzburger nun ein Doppel in Klagenfurt gegen den SK Sturm bevor. "Wir haben nicht viel Zeit, enttäuscht zu sein und zu viel nachzudenken."