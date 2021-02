Ex-Sturm-Kicker Lukas Spendlhofer landet in Israel

Ex-Sturm-Graz-Innenverteidiger Lukas Spendlhofer hat Italien verlassen. Der Österreicher heuert leihweise bei Bnei Sachnin in Israel an.

Der 27-Jährige wechselte erst im Oktober 2020 vom SK Sturm zu Ascoli in die Serie B. In der laufenden Saison kam Spendlhofer auf elf Einsätze in der Liga.

Nun zieht Spendlhofer vorübergehend weiter - der ehemalige Inter-Mailand-Verteidiger wird von Ascoli an Bnei Sachnin in die höchste Liga Israels ausgeliehen.

Spendlhofer absolvierte für den SK Sturm insgesamt 184 Partien.