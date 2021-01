Transfer-Gerücht: Austria Wien rätselt über Marquinhos

Schon irgendwie kurios: Brasilianische Medien berichten bereits voller Selbstbewusstsein, dass Marquinhos bei der Wiener Austria andocken wird. Aber: Der Klub aus Favoriten weiß noch nichts davon.

Brasilianische Medien sind sich einig, der Spieler selbst folgt der Austria bereits auf Instagram. Eine Leihe nach Favoriten soll es für den 21-Jährigen sein - inklusive Kaufoption.

Aber die Austria selbst wurde noch nicht in den Deal eingeweiht. "Ich hab's auch nur gelesen. Vielleicht versucht da irgendein Manager, in unserem Namen den Spieler vom Klub loszueisen. Mal schauen, ob sich dann vielleicht wirklich jemand bei uns meldet", sagt Austrias Sportchef Peter Stöger zur Kronen Zeitung.

Der Offensivspieler von Traditionsklub Atletico Mineiro scheint für die Veilchen auch nicht wirklich realistisch zu sein. Transfermarkt schätzt seinen Marktwert auf 5,5 Millionen Euro. Was freilich nicht heißt, dass der Spieler zwangsläufig so teuer ist - aber immerhin ein Indiz, in welche Richtung es gehen könnte.