SCR Altach will vereinslosen Dimitri Oberlin zurückholen

Dem SCR Altach könnte ein echter Transfer-Coup gelingen: Die Vorarlberger wollen den aktuell vereinslosen Stürmer Dimitri Oberlin zurück in die österreichische Bundesliga locken.

"Bei Dimitri Oberlin haben wir ein Angebot abgegeben. Jetzt können wir eigentlich nur abwarten, ob sich bei ihm noch bessere Vereine melden werden. Da sind wir leider in der Nahrungskette weit hinten", bestätigt Altachs Sportdirektor Christian Möckel.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Karriere von Oberlin nahm zuletzt eine etwas unvorteilhafte Entwicklung. Seit Monatsanfang ist der 23-Jährige vereinslos. Zuletzt war Oberlin, der bereits 2016 leihweise in Altach kickte, vom FC Basel an Zulte Waregem in Belgien verliehen. Basel legte für den Schweizer im Juli 2018 satte 4,1 Millionen Euro auf den Tisch von Red Bull Salzburg.

Für Basel erzielte Oberlin in 66 Partien elf Tore.

Dimitri Oberlins Daten