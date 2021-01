Rapid II: Steffen Hofmann übernimmt Rapid-Talente fix

Rapid-II-Interimstrainer Steffen Hofmann übernimmt die Talente der Hütteldorfer fix. Das bestätigt Sportdirektor Zoran Barisic im Kurier.

"Ich glaube, dass das sowohl für die beteiligten Personen als auch für den Verein die beste Lösung ist. Steffen wird diese Erfahrung extrem weiterbringen", so Barisic zum Kurier.

Die zweite Mannschaft des SK Rapid liegt in Österreichs 2. Liga mit lediglich sechs Zählern nach 13 Runden auf dem letzten Tabellenplatz. Auf das rettende Ufer fehlen bereits neun Punkte.

"Aufgrund von Verletzungen und Corona-Fällen haben am Ende 16-jährige Kinder gegen erwachsene Profis gespielt. Da bitte ich schon um Verständnis für unsere Ergebnisse", erklärt Barisic die schlechten Ergebnisse.

Barisic weiter: "Die Jungen machen jetzt so große Schritte, das müssen sie auch. Deswegen gibt es auch keinen Grund, uns geschlagen zu geben. Aber wenn wir wieder in die Ostliga absteigen sollten, ist das eben so."