WAC - FK Austria Wien: Bundesliga heute live im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am Sonntag um 14:30 Uhr empfangen die Europacup-Helden Wolfsberger AC die Wiener Austria. Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream & Liveticker sehen könnt.

Die Vorzeichen sprechen eher für den WAC; Die Kärntner schafften unter der Woche mit einem Sieg gegen Feyenoord den historischen Einzug in die K.o.-Phase der Europa League. Jedoch musste man in der Liga bereits einige Punkte liegen lassen und steht nur auf Rang acht, wenn auch mit zwei Spielen weniger.

Ähnliche Tabellensituation, aber mit größeren Problemen muss sich die Austria stellen, die ebenso ihren Erwartungen hinterher hecheln. Zuletzt musste man sich gegen Sturm Graz im eigenen Stadion mit 0:4 geschlagen geben.

WAC gegen Austria live im TV & Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf Sky gezeigt. Auf Sky Sport Austria 3 läuft das Spiel ab 14:30 Uhr (13:30 Uhr Vorbericht), auf Sky Sport Austria 1 werden zudem alle Höhepunkte in Konferenzschaltung übertragen.

Wolfsberger AC vs. FAK im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren Liveticker (ab 14:30 Uhr). Bitte hier entlang.

Wolfsberger AC - FK Austria Wien: Mögliche Aufstellungen

WAC: Kofler - Novak, Peric, Baumgartner, Scherzer - Taferner, Leitgeb, Liendl, Wernitznig - Joveljic, Peretz

Ersatz: Kuttin - Rnic, Giorbelidze, Stratznig, Sprangler, Vizinger

Es fehlt: Lochoshvili (gesperrt)

Austria: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Wimmer, Hahn, Zwierschitz, Sarkaria - Monschein, Pichler

Ersatz: Kos - Schösswendter, Ebner, Sax, Grünwald, Jukic, Turgeman

Es fehlen: Fitz (gesperrt), Edomwonyi (Probleme mit Patellasehne), Jarjue (muskuläre Probleme), Demaku (nach Schulter-OP)

Fraglich: Madl (Wadenprobleme)

WAC will auch in der Liga nachlegen

Die Austria ist derzeit mit dem WAC zwar punktegleich, die Stimmungslage bei den Violetten ist jedoch eine gänzlich andere. Von internationalen Ehren können sie derzeit nur träumen. Aus sieben Punkten nach vier Runden sind in den darauf folgenden sechs Meisterschaftsspielen nur drei dazugekommen. Ein Erfolgserlebnis gelang der Austria seit Ende Oktober nur im ÖFB-Cup gegen Hartberg. Beim 0:4 gegen Sturm Graz ging das junge Team nach Rot für den nun gesperrten Dominik Fitz im Finish völlig unter.

"In der Liga müssen wir noch ein bisschen nachlegen", wusste Trainer Ferdinand Feldhofer, worauf es für den WAC in den beiden abschließenden Runden des Jahres noch ankommt. Das "unglaublich schöne Gefühl" (Feldhofer) nach dem Erfolg über Feyenoord wollten die Lavanttaler noch gebührend auskosten. Ab Freitag, so gelobte der Chefcoach, gelte die Konzentration jedoch wieder der Meisterschaft. Nach drei Niederlagen und nur einem Remis in den bisherigen vier Heimauftritten in der Lavanttal-Arena soll endlich ein Sieg her.

Danach warten weitere Aufgaben. Nach der Austria, gegen die der gesperrte Luka Lochoshvili fehlen wird, steht eine Woche später (20.12.) das Gastspiel bei Meister Salzburg an. Dazwischen bestreiten die Kärntner am Mittwoch das Heimspiel im Cup-Achtelfinale gegen Zweitligist SKU Amstetten. Der WAC bleibt also im Rhythmus.

tipico Bundesliga: Die Tabelle am 11. Spieltag